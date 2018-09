Sábado será chuvoso em quase todo o país Nesse sábado, 12, a chuva atingirá praticamente todas as regiões do Brasil. Entre os Estados do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte, além da Bahia, Maranhão, Piauí e em parte do Ceará as chuvas serão intensas devendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Entre o centro-sul da Bahia e no Espírito Santo, existe a chance de acumulado de chuva, podendo causar transtorno à população.