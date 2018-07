Sábado será de sol e tempo seco em São Paulo

No decorrer do dia o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas com máximas que devem chegar aos 28ºC. Não há expectativas de chuva para hoje.

A grande massa de ar seco que predomina sobre o Brasil deve garantir um fim de semana ensolarado em todo o Estado de São Paulo. Esperam-se dias com grande amplitude térmica, já que ainda faz frio nas madrugadas com mínimas em torno dos 12ºC, enquanto que no período da tarde as temperaturas seguem elevadas para a época do ano com máximas que podem superar os 28ºC. Persistem os problemas com os baixos índices de umidade e com a qualidade do ar.