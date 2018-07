Sábado será de sol em São Paulo; máxima de 26ºC

Após uma madrugada com neblina intensa e baixas temperaturas - de acordo com o CGE, São Paulo registrou 14ºC -, a tarde deste sábado deve ter temperaturas agradáveis com máxima de 26ºC. O CGE informa que a umidade relativa do ar cai e pode atingir valores abaixo dos 40% nas horas mais quentes do dia. No final desta tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, porém são poucas as chances de chuva na capital.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) afirma que uma frente fria deve atingir a região Sul, deixando o tempo nublado com pancadas de chuva. Em Santa Cataria (SC) e no Rio Grande do Sul (RS), o dia será de chuvas, mas o sul e o oeste gaúchos têm chuvas mais intensas durante esta manhã.

O tempo ficará instável, mas com sol e chuvas passageiras, no litoral nordestino, segundo o CPTEC. Nas demais áreas do País o sol aparece entre poucas nuvens.

Domingo

As temperaturas continuam estáveis durante o domingo, 17, em São Paulo. O CGE afirma que as mínimas oscilam em torno dos 15ºC e as máximas chegam aos 27ºC. Entre o final da tarde e o início da noite, uma frente fria pode causar aumento de nebulosidade e favorece a ocorrência de pancadas isoladas.