Sábado será de sol em SP; frente fria leva chuva ao RS

O fim de semana segue com tempo seco e estável na Grande São Paulo. Dessa forma o sol predomina com termômetros oscilando entre mínimas de 14ºC e máximas que podem superar os 28ºC. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, que no período das tardes podem atingir níveis críticos. Estas condições também dificultam a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar e favorece a formação de queimadas. No final da tarde de domingo a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva para a capital paulista.

Já no Rio Grande do Sul, uma frente fria que se deslocará pelo estado neste sábado e deixará o dia com chuvas em todo sul do territótio gaúcho, com declínio das temperaturas máximas. Nas demais áreas do estado ocorrerão pancadas de chuva no período da tarde.

O dia também será de temporais no Recôncavo Baiano, com chuvas fracas e isoladas entre o litoral do Alagoas ao Rio Grande do Norte.

O céu ficará parcialmente nublado em grande parte do Nordeste, Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Nas demais áreas do País, o dia será de predomínio de sol, e os índices de umidade relativa do ar continuam abaixo dos 30% no interior do Brasil.