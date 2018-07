Sábado será nublado na capital paulista

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o céu deve permanecer parcialmente nublado durante o dia, mas a máxima deve atingir os 24ºC. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 45% no decorrer da tarde. Ao anoitecer, o aumento da nebulosidade e a falta de vento deixa sensação térmica confortável e as mínimas atingem os 14ºC.

No domingo, dia 26, o aumento das áreas de instabilidades podem provocar pancadas de chuva com trovoadas no fim do dia e rajadas de vento moderadas, mas a temperatura só cai na segunda-feira, quando a máxima deve atingir apenas 17ºC.

Feriadão

Em Campos do Jordão, o céu também ficará nublado, com máxima de 21ºC e mínima de 6ºC. Em Ubatuba, no litoral norte, as nuvens também predominam, com máxima de 26ºC e mínima de 17ºC. No litoral norte pode chover durante o dia.