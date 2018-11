Sábado tem muito sol em SP O sábado começou com céu claro na capital e Grande São Paulo. No decorrer do dia, a previsão é de sol forte, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. O calor e a entrada da brisa marítima formam algumas nuvens carregadas, que podem provocar pancadas isoladas de chuva no fim do dia. A temperatura máxima fica em torno dos 33ºC.