Sábado terá chuva em boa parte do País

Uma frente fria atuará próximo ao litoral do Sudeste deixando o tempo instável entre o Rio, São Paulo, sul de Mato Grosso e de Goiás e na faixa norte de Mato Grosso do Sul. Ocorrerão pancadas de chuva sobre grande parte da Região Norte.

No leste do Sul do País, a umidade que chega do oceano ainda mantém o tempo nublado com chuva isolada a qualquer momento. Nas demais áreas da Região, o sol aparecerá entre muitas nuvens. Há uma pequena chance de pancadas de chuva na costa leste do nordeste.

Os ventos estarão intensos no litoral que se estende do sul do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul.