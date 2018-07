Sábado terá chuva em parte do Norte, Sul e Nordeste A região Sul terá pancadas de chuva localmente fortes hoje, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul e o sudoeste do Paraná. O dia terá muitas nuvens e chuvas periódicas no centro-sudeste do Estado gaúcho. No Sudeste do país, o dia será de sol em grande parte das áreas, mas em São Paulo, no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo há pequena chance de ocorrerem pancadas rápidas de chuva e de forma bastante localizada.