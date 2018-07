Sábado terá pancadas de chuva em boa parte do País

As fortes pancadas de chuva atingem entre o noroeste do Amazonas e o norte do Rio e Espírito Santo. Nas demais áreas da Região Norte e em grande parte do Nordeste, haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas mas que podem ser localmente fortes.

Entre o leste da Bahia e a Paraíba e em grande parte da Região Sul, o sol aparecerá entre poucas nuvens. No litoral de São Paulo e do Rio, haverá muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Entre o sul e leste de São Paulo, Serra da Mantiqueira e sul de Minas poderá chover, mas de forma isolada.

No nordeste do Paraná e interior de São Paulo, haverá sol e nebulosidade variável. Nas demais áreas do país o dia ficará com sol e pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas estarão amenas em grande parte do Sudeste do país. As informações são do CPTEC.