Sábado terá pancadas de chuva em grande parte do País Hoje o dia terá pancadas de chuva em grande parte do Brasil, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na região Sudeste, em parte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no oeste e norte de Minas Gerais, o dia será de sol. No Vale do Paraíba, em São Paulo, no sul e sudoeste do Rio de Janeiro, no nordeste e leste do Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre nuvens e deve chover durante a tarde.