Sabão em pó faz roupas absorverem poluição

Um químico e uma estilista da Inglaterra estão desenvolvendo um sabão em pó para transformar calças jeans em neutralizadores de poluição do ar.

Assim que o novo sabão em pó chegar ao mercado, as roupas lavadas com ele poderão, segundo os criadores, absorver os gases de poluição.

Tony Ryan, professor de química da Universidade de Sheffield, criou junto com Helen Storey, professora de ciência da moda do London College of Fashion, o Catclo, um produto que gruda nas fibras das roupas quando é adicionado ao sabão em pó durante a lavagem.

O produto então reage com a luz para neutralizar os óxidos de nitrogênio, gases que prejudicam o meio ambiente e estão no ar.

Ao contrário de muitos inventores, o químico e a estilista não querem patentear o Catclo. Eles acreditam que a tecnologia deve ser livre para todos usarem, assim mais pessoas poderão usar as roupas tratadas com o pó e absorver mais poluição.

Uma fábrica britânica de produtos de limpeza, a Ecover, já está testando o Catclo.

E os inventores contam que ele pode chegar aos supermercados britânicos dentro de um ano.