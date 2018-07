Sabatina de novo diretor da Anac não tem data marcada A comissão de Infra-estrutura do Senado ainda não marcou a data da sabatina que fará com o brigadeiro da reserva Allemander Jesus Pereira Filho, indicado para o cargo de diretor da Agência Nacional de aviação Civil(Anac), na vaga do coronel Jorge Velozo. A indicação de Allemander foi oficializada hoje com a publicação no Diário Oficial da mensagem ao Senado. Ainda existem duas outras vagas na Anac, provenientes da saída de Denise Abreu e de Leur Lomanto. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, ainda não encaminhou os outros dois nomes, por alegar que está encontrando enormes dificuldades em conseguir pessoas que desejem assumir a função. Ele decidiu encaminhar logo o nome do brigadeiro Allemander, para recompor a diretoria, que, no momento, está somente com duas pessoas no exercício de suas funções, o que não permite que a Anac tome novas decisões, caso elas sejam necessárias. Jobim já anunciou às pessoas com as quais está conversando que a nova diretoria da agência será eminentemente técnica. Com isso, espera vencer a resistência dos indicados. Para facilitar que os convidados se sintam à vontade para assumir os cargos, Jobim pediu à Controladoria Geral da União que instaure uma investigação na Anac, para blindar os novos diretores, que não seriam contaminados com problemas ocorridos na agência até agora, a exemplo do que fez na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).