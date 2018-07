Sabesp: abastecimento na zona sul é normalizado O serviço de abastecimento de água nas regiões do Jardim São Luiz e Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, foram normalizados por volta das 18h30 de hoje. O abastecimento estava interrompido em dezenas de bairros desde as 5 horas por causa de manutenções realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).