Sabesp assina amanhã crédito para recuperar litoral A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) assina amanhã em Tóquio, no Japão, contrato para financiamento com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA, na sigla em inglês) para o programa Onda Limpa, no valor de 19,2 bilhões de ienes (US$ 200 milhões). A operação foi autorizada pelo governo em dezembro. O programa visa à recuperação ambiental do litoral paulista.