Sabesp assina financiamento para programa Pró-Billings A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) assinou hoje contrato de financiamento, no valor de US$ 63 milhões, com a Japan International Cooperation Agency (Jica) para o Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Manancial da Represa Billings, o Pró-Billings. A assinatura do empréstimo ocorreu em Tóquio, no Japão.