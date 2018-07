Sabesp assina protocolo de intenções com Diadema A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp), o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Diadema e a Companhia de Saneamento de Diadema (Saned) vão assinar hoje protocolo de intenções para tornar viável a criação de sociedade de economia mista. Com participação da Sabesp e de Diadema, a sociedade vai operar os serviços de água e esgoto do município com exclusividade. No evento, estarão presentes a secretária estadual de Saneamento e Energia, Dilma Pena, o presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, o prefeito de Diadema, José de Filippi Jr., o prefeito eleito de Diadema, Mário Reali, e a diretora-presidente da Saned, Neuceli Mendes Bonafé Boccatto.