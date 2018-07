Sabesp bate recorde de produção e pede economia A produção de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) bateu recorde ontem com a marca de 73,4 mil litros por segundo, de acordo com a empresa, que pede colaboração da população para economizar. O recorde anterior é de 10 de fevereiro de 2011, quando a empresa produziu 73,14 mil litros de água por segundo.