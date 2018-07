Sabesp cancela obra que deixaria 450 mil sem água As obras programadas para hoje para a manutenção do reservatório Itaquera, na zona leste de São Paulo, que interromperiam o fornecimento de água para mais de 450 mil pessoas, foram canceladas por motivos técnicos, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Uma válvula de controle do fluxo de água seria substituída, interrompendo o fornecimento de água entre 6h e 19h30. De acordo com a Sabesp, os trabalhos de melhorias operacionais no reservatório serão reprogramados e divulgados à população.