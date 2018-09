Sabesp cortará água de bairros na zona leste de SP hoje

A previsão é de que os serviços sejam concluídos até as 2 horas de amanhã, com a normalização do abastecimento até as 8 horas. Os bairros afetados pela falta de água serão: Itaquera, Jardim do Carmo, Cidade A. E. Carvalho, Vila Santa Isabel, entre outros.

A Sabesp recomenda a utilização racional da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone da central de atendimento, 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.