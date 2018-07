Sabesp: falta de energia prejudica operação em Itapevi A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou por meio de nota enviada no início da noite de hoje que a cidade de Itapevi (SP) está com problemas no abastecimento. Uma interrupção do fornecimento de energia elétrica desde as 15 horas prejudicou a operação do Sistema Produtor de Água Baixo Cotia. O Sistema atende aos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi e Jandira.