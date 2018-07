Sabesp fecha cratera na Avenida Pacaembu A cratera que se abriu na Avenida Pacaembu, zona oeste de São Paulo, foi fechada no final desta tarde, conforme informou a assessoria de imprensa da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp. O buraco, de três metros de diâmetro por dois metros de profundidade, apareceu na altura do número 192 da via na manhã deste domingo. Ele foi causado pelo rompimento em uma tubulação de distribuição de água de 15 centímetros de diâmetro. Conforme a Sabesp, o abastecimento de água é normal na região.