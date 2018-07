Sabesp interrompe fornecimento na Zona Leste dia 21 Serviços de lavagem do reservatório do bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de SP, e a instalação de uma válvula redutora de pressão vão afetar o abastecimento de água de cerca de 140 mil moradores da região na próxima terça-feira, dia 21. A interrupção começa às 18 horas e deve se estender até as 4 horas de quarta-feira, 22.