Sabesp já traz água do Alto Tietê para a Cantareira O Sistema Cantareira, que abastece 42% da Grande São Paulo, estava nesta quarta-feira, 29, com 22,7% da capacidade, o menor nível em dez anos. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) descartava o racionamento, mas começou a trazer água para a capital paulista do Sistema Alto Tietê, que nesta quarta-feira tinha 45,4% da capacidade, para suprir o abastecimento.