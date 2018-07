Sabesp: limpeza deixa 70 mil sem água em SP Técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizam hoje serviços de lavagem do reservatório de água tratada no bairro de Santa Etelvina, zona leste de São Paulo. Cerca de 70 mil pessoas terão o abastecimento cortado para que os serviços de limpeza sejam realizados.