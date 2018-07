Sabesp não planeja nenhum tipo de restrição ao consumo

Procurada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a companhia reafirmou que ainda está definindo qual a forma que utilizará para explorar o volume morto (abaixo dos níveis operacionais) do Sistema Cantareira. No entanto, segundo Alckmin, um projeto para construção da infraestrutura necessária para o uso da reserva adicional de 400 milhões de metros cúbicos já estaria pronto.

Em nota, a Sabesp se limitou a destacar as medidas já adotadas para enfrentar o período de falta de chuvas que levou o Sistema Cantareira a registrar o menor nível da sua história. A primeira delas foi a transferência do abastecimento de 1,6 milhão de moradores da zona leste de São Paulo, antes atendidos pelo Cantareira, para o Sistema Alto Tietê. Em seguida, a concessionária lançou um programa de descontos nas tarifas para estimular a redução do consumo de água.

Segundo a Sabesp, "a previsão dos institutos de meteorologia é que as chuvas voltem aos níveis médios em março, normalizando o sistema". No entanto, segundo cálculo de especialistas seria necessário chover cerca de 1.000 milímetros (mm) sobre as reservas do Cantareira entre fevereiro e março para que os reservatórios voltem a operar dentro de um nível de segurança. O volume é mais que o dobro da média histórica para os dois meses. Até agora, em fevereiro choveu somente 30% do previsto.