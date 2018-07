Sabesp: nível do Cantareira cai para 9,7% da capacidade O nível do sistema Cantareira caiu nesta quinta-feira, 11, para 9,7% de sua capacidade, porcentual que já inclui o volume morto, também conhecido como reserva técnica. O número representa queda de 0,1 ponto porcentual ante o dia anterior. Na quarta-feira, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o índice ficou abaixo do patamar de 10% pela primeira vez desde que foi iniciada a utilização da reserva técnica em 16 de maio.