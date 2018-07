Sabesp: nível no sistema Cantareira cai para 10,5% O nível dos reservatórios do Sistema Cantareira caiu de 10,7% para 10,5% nesta quinta-feira, segundo os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Na mesma data do ano passado, o índice do Cantareira estava em 62,8%.