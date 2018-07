Sabesp: obra deixará Jardins sem água no feriado A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizará manutenção na rede de distribuição de água na região do Jardim Paulista a partir de amanhã, e suspenderá o abastecimento durante algumas horas. Os reparos serão feitos em duas etapas. A primeira, das 20 horas do dia 20 de abril às 14 horas do dia 21 de abril. A segunda etapa acontece das 20 horas do dia 22 de abril às 6 horas do dia 24 de abril.