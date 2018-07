Sabesp: obra pode deixar bairros sem água em Santos A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) inicia às 22 horas da próxima terça-feira, 22, serviço de manutenção preventiva para a troca de uma válvula na rede de distribuição de água localizada na Avenida Pedro Lessa, em Santos, no litoral paulista. Os trabalhos, que acontecerão até as 6 horas da quarta-feira, 23, servem para assegurar a qualidade do abastecimento de moradores e turistas da cidade para a temporada de verão.