Sabesp pagará os R$ 500 mi por interligação das bacias A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) assumirá os investimentos para o projeto de interligação entre a bacia do Rio Paraíba e o Sistema Cantareira, orçado inicialmente em R$ 500 milhões, confirmou nesta quarta-feira, 26, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Edson Giriboni.