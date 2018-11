Sabesp pode perdoar dívida de R$ 965 mi de SP

As contrapartidas foram estabelecidas ontem durante audiência pública na Câmara Municipal com diretores e o presidente da Sabesp, Gesner Oliveira. O novo projeto deve ser votado amanhã. Os vereadores governistas José Police Neto (PSDB) e Milton Leite (DEM) vão apresentar um substitutivo ao texto já apreciado em primeira discussão no fim de 2008. O presidente da Sabesp informou que o investimento da empresa nas próximas três décadas será de R$ 15 bilhões, média anual de R$ 500 milhões.

O contrato com a Sabesp será o maior da Prefeitura. Hoje a concessão de maior tempo e valores é a do lixo, assinada em 2003 por R$ 10 bilhões e com previsão de 10 anos de concessão, prorrogável por igual período. A votação amanhã na Câmara está prevista por acordo de líderes fechado ontem e costurada por Kassab no fim de semana. Ele quer divulgar a aprovação do projeto no Dia Nacional da Mata Atlântica, comemorado amanhã. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.