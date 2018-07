Sabesp realiza mutirão de limpeza na represa Billings A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza hoje, a partir das 9 horas, mutirão de limpeza da margem direita da Represa Billings. A 4ª Ecomobilização é promovida em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica e busca conscientizar a população sobre a importância da preservação do manancial.