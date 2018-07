Sabesp recebe R$ 2,4 bi do PAC para saneamento O Governo do Estado de São Paulo obteve R$ 2,4 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de saneamento que serão executadas pela Sabesp. A concessionária vai aportar uma contrapartida de R$ 300 milhões, totalizando um investimento total de R$ 2,7 bilhões. De acordo com nota divulgada há pouco pela Sabesp, o acordo foi fechado na quarta-feira.