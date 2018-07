Sabesp receberá R$ 1,35 bi para despoluir Rio Tietê

Os recursos serão viabilizados por meio da assinatura de um contrato de financiamento que ocorrerá na sexta-feira (15), entre o governo do Estado de São Paulo e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A assinatura acontecerá no Palácio dos Bandeirantes e terá a presença do governador Geraldo Alckmin, da diretora-presidente da Sabesp, Dilma Pena, e do presidente do banco, Luciano Coutinho.