Sabesp regulariza abastecimento na zona leste de SP Voltou ao normal no começo da tarde de hoje o fornecimento de água aos moradores do Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo. A interrupção do abastecimento aconteceu na tarde de ontem, quando funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizavam uma ligação de água na Rua Francisco Barbosa.