Sabesp terá de indenizar moradores de bairro paulistano A Justiça de São Paulo determinou à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que o abastecimento de água aos moradores do Jardim Ângela, na zona sul da Capital paulista, seja ininterrupto. A Sabesp também terá de indenizar os moradores pelas constantes falhas no fornecimento do serviço,registradas em 2010. O pedido foi feito pela Defensoria Pública. A decisão judicial foi obtida no último dia 5, garantindo o fornecimento contínuo de água aos moradores das ruas Falcón e Guido Reni. A sentença, que confirma liminar obtida em outubro de 2010, beneficia cerca de 30 famílias que sofriam com a interrupção constante do serviço de abastecimento de água.