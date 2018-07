Sabesp terá que desfazer obra em praia de Itanhaém O governo federal mandou a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) desfazer uma obra de rede de esgoto sob a faixa de areia das praias de Itanhaém, no litoral sul. A construção mobilizou moradores, revoltados com as escavações e os poços de visitação (que servem para fazer manutenção) abertos a cada 50 metros nas Praias de Suarão, Cibratel, Gaivotas e Satélite.