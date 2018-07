Sabesp terá R$ 1,35 bi do BNDES para despoluir o Tietê

Segundo o BNDES, o financiamento cobrirá a contrapartida de responsabilidade da Sabesp no âmbito de contrato celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a execução da terceira etapa do Programa, que prevê a ampliação da cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana de São Paulo. O total de recursos aplicados no projeto é de R$ 2,9 bilhões.

O banco de fomento informou ainda que, durante a execução do projeto, há previsão de geração de 19.840 empregos, sendo 13.120 indiretos e 6.720 diretos. A terceira etapa do Programa de Despoluição do Rio Tietê deverá estar concluída em 2016 e prevê a implantação de coletores e interceptores (420 quilômetros), redes coletoras (1.251 quilômetros) e 200 mil ligações domiciliares de esgoto. Além disso, está prevista a instalação de seis estações elevatórias de esgoto, responsáveis pelo bombeamento dos efluentes transportados nos coletores-tronco.

O projeto prevê, ainda, a ampliação de três estações de tratamento de esgoto (ETEs) do Sistema Principal: a de Barueri terá a vazão atual de 9,5 metros cúbicos por segundo ampliada para 16 metros cúbicos por segundo; a vazão da estação Parque Novo Mundo passará de 2,5 metros cúbicos para 4,5 metros cúbicos por segundo; e a estação ABC terá a vazão de tratamento ampliada de 3 metros cúbicos para 4 metros cúbicos por segundo.

As intervenções serão executadas em uma área que inclui 27 municípios da região metropolitana de São Paulo. O BNDES ressaltou ainda que, com as novas intervenções, a Sabesp ampliará a cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto da região.