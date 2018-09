O abastecimento de água na região do Jardim Popular será interrompido para o trabalho e seu retorno será gradual, com normalização prevista até as 23 horas do mesmo dia, segundo a Sabesp. A lavagem do reservatório, que fica na Rua Francisco Filgueiras, Vila Rio Branco, é essencial para assegurar a qualidade da água distribuída à população, informou a companhia.