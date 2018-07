Sabesp vence 1.ª licitação no exterior

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) venceu no Panamá a sua primeira licitação no exterior. A empresa será consultora em programa de uso racional de água e na implantação de novo modelo de gestão comercial e operacional da Idaan, empresa responsável pelo saneamento das províncias centrais do Panamá. O valor do contrato é de US$ 8,8 milhões e a validade, de três anos. A atuação da Sabesp será em conjunto com a Latin Consult. Nos próximos dias, ocorrerá a etapa de negociação, em que a Sabesp e a Latin Consult terão de ratificar as propostas apresentadas.