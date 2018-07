Sabesp: volume morto garante abastecimento até outubro A Sabesp estima que a utilização do volume morto do sistema Cantareira a partir desta quinta-feira, 15, somada à previsão de que haverá até setembro, período da seca, o mínimo de chuvas dos últimos 80 anos, permitirá que se chegue até outubro, início do período de chuvas, sem a necessidade de restrição no acesso da população à água. "Somente se não chover até outubro é que teremos problemas", disse o diretor de relações com investidores da Sabesp, Mario Sampaio, em evento sobre o mercado de renda fixa realizado pela Cetip nesta quarta-feira em São Paulo.