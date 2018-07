Sabesp:bônus terá como base consumo a partir de novembro A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que as novas faixas do Programa de Bônus da companhia terão como referência consumos a partir de 1º de novembro de 2014. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou nesta quinta-feira a Sabesp a ampliar desconto por economia de água.