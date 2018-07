SABMiller se une a cervejaria turca para ser 2a maior na Rússia

A SABMiller, que no mês passado comprou a australiana Foster's por 10 bilhões de dólares, disse nesta quarta-feira que, com o acordo, ficará atrás da Carlsberg no quarto maior mercado de cerveja do mundo e que cortará 120 milhões de dólares por ano em custos.

Sob o acordo, a SABMiller vai transferir as operações de cerveja russa e ucraniana por uma participação de 24 por cento na Efes Anadolu, do Anadolu Group, controlado pelas famílias turcas Yazicilar e Oxilhan, que detêm 42,8 por cento.

A aliança será o foco de interesses de ambos os grupos na Turquia, Rússia e antiga União Soviética, Ásia Central e Oriente Médio, e resultará em 89 por cento de participação do grupo turco no mercado nacional de cerveja.

O acordo avalia em 1,9 bilhão de dólares os negócios russo e ucraniano da SABMiller.

"A aliança estratégica pode, de alguma maneira, ir contra a preocupação dos investidores sobre a exposição da SABMiller à Europa, já que o acordo reforçará a posição do grupo na Rússia", disse o analista Martin Deboo, da Investec Securities.

(Por David Jones)