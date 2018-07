SABMiller tem vendas prejudicadas por inverno rigoroso na China

A companhia sediada em Londres, que opera a joint venture CR Snow na China, informou nesta terça-feira que o volume de vendas caiu 3 por cento no país asiático nos três meses até dezembro.

As vendas orgânicas do grupo cresceram 2 por cento mas, sem a queda chinesa, o resultado teria sido de alta de 3 por cento, afirmou um porta-voz da empresa. Em contrapartida, embora importante em termos de volume, a China respondeu por apenas 2 por cento dos resultados da companhia no ano passado.

O desempenho financeiro ficou em linha com o esperado pela empresa, que viu a receita crescer 17 por cento sobre um ano antes, ou 8 por cento em moeda constante.

O volume de vendas subiu 6 por cento na região da América Latina.

(Por Rosalba O'Brien)