Sabor da carne depende de boa alimentação Os alimentos que o gado ingere durante a vida tem influência direta no sabor da carne. O tipo de pastagem e a água que ele bebe repercutem positiva ou negativamente no gosto final da carne. Quem afirma é o especialista István Wessel. "Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a alimentação do gado é à base de milho, a carne não tem gosto, é sem graça", explica o proprietário da boutique de carnes que leva seu nome. O stress pelo qual o animal passa no momento do abate é outro aspecto determinante. Para Wessel, qualquer mudança que tenha em vista a humanização no tratamento do gado trará repercussões positivas também para o gosto e a maciez da carne.