Sabrina Sato usa fantasia que ajuda a 'evitar problemas' Nervosa com a correria para terminar de montar sua fantasia enquanto a Gaviões da Fiel estava prestes a entrar na avenida, a apresentadora Sabrina Sato disse que, para o carnaval deste ano, decidiu vir mais vestida para "evitar problemas". Ela lembrou do desfile de 2008, quando a parte de cima de seu biquíni arrebentou e ela teve de sambar na avenida segurando a alça da fantasia. "No ano passado minha fantasia teve problema, então decidi vir mais coberta para poder dançar bastante", disse. Enquanto Sabrina se preparava para o desfile, um fã mais exaltado rompeu o círculo de jornalistas que entrevistava a apresentadora e tentou roubar um beijo dela à força. Mas tudo o que conseguiu foi desequilibrar levemente a apresentadora e sair correndo do local.