SAC: atrasos ficam dentro do padrão na 1ª semana de Copa O índice médio de atrasos de voos no aeroportos brasileiros ficou dentro dos padrões mundiais na primeira semana de Copa do Mundo no País, de acordo com a Secretaria de Aviação Civil (SAC). Segundo o órgão, os atrasos atingiram 8,36%, abaixo do padrão internacional, que considera satisfatórios índices de até 15%. Já a média de cancelamentos, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foi de 11,6% no período.