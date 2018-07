Sacoleiros são assaltados e ficam só com roupa íntima

Os passageiros tiveram de descer e foram obrigados a tirar as roupas, ficando apenas com as peças íntimas. Depois de roubar R$ 60 mil em dinheiro, os bandidos trancaram os 31 passageiros, os dois motoristas e o guia turístico no bagageiro do veículo, onde ficaram por cerca de 40 minutos. Um idoso de 66 anos, que foi deixado do lado de fora porque passara mal, conseguiu abrir o bagageiro com orientações passadas pelo motorista.

"Achei que fosse morrer. Mais um pouco e estaríamos mortos porque já estava faltando ar para todos.", contou o comerciante Priscila Figueiredo. Segundo outro passageiro, Rubens Ferreira, os ladrões foram violentos e chegaram a dar coronhadas em alguns passageiros, "mas o pior momento foi quando eles nos trancaram no bagageiro e ameaçaram atear fogo no ônibus", disse. "Por sorte havia o senhor que ficou de fora e conseguiu abrir o bagageiro", completou.