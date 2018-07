Safra 2010/11 vai consumir mais adubo

A indústria de fertilizantes trabalha com perspectiva de boa demanda na safra 2010/2011, mas especialistas e executivos destacam que a rentabilidade ligeiramente menor na safra 2009/2010 e a concentração das compras no segundo semestre podem puxar os custos logísticos no período.

"Os preços de algumas commodities e dos fertilizantes estão mais baixos, mas foram recuos compatíveis. A soja, por exemplo, apesar da queda, ainda mantém a marca de US$ 9/bushel em Chicago", avalia o diretor executivo da Associação dos Misturadores de Adubo do Brasil (Ama-Brasil), Carlos Eduardo Florence. Para o executivo, a situação do produtor nesta temporada não é ruim, por causa da disponibilidade de linhas para o financiamento agrícola.

Vendas concentradas. A expectativa da indústria é a de que o setor retorne à sazonalidade histórica, com 65% a 70% das vendas concentradas no segundo semestre. Neste cenário, a demanda pode ser afetada por custos mais altos para transportar os fertilizantes.

"O custo da matéria-prima ficou estável nos últimos três meses, e não deve subir mais, mas as compras no segundo semestre sofrerão o impacto de preços mais altos de frete. Quem está distante, certamente, sentirá mais o efeito deste movimento", observa Florence.