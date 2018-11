Safra 2010/2011 atinge 149 milhões de t A safra nacional de grãos do ciclo 2010/2011 deve chegar a 149,1 milhões de toneladas, uma queda de 0,1% sobre a safra passada. A área deve atingir 48 milhões de hectares, 1,3% a mais que a cultivada no período anterior, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No geral, a previsão de aumento está condicionada à ocorrência de clima favorável às culturas da soja, milho (1.ª e 2.ª safras), arroz e feijão.